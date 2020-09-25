Минвуз назвал новые цены на обучение в вузах Узбекистана

В ведомстве рассчитали размеры контрактов, отталкиваясь от суммы МРОТ (679 330 сумов). Во внимание приняли также направление обучения.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. На сайте Министерства высшего и среднего специального образования появились сведения о стоимости контрактов в вузах Узбекистана на предстоящий учебный год.

пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Стоимость контрактов в вузах Узбекистана.

Известно, что размер контракта определяется исходя из МРОТ (679 330 сумов) и зависит от направления обучения.

Напомним, в августе Минвуз и Минфин разработали предложения для того, чтобы в период пандемии облегчить жизнь студентам вузов и их семьям.

Тогда сообщалось, что все студенты дневных отделений, обучающиеся на платно-контрактной основе, получат скидку в 10 процентов в 2020/2021 учебном году. Кроме того, вузы обещали оказать адресную финансовую помощь для покрытия стоимости контракта сиротам, студентам с ограниченными возможностями, студентам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также внесенным в список "железная тетрадь".