20:36 25 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Срочно:
Аудитория вуза

Минвуз назвал новые цены на обучение в вузах Узбекистана

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15058646/Minvuz-nazval-novye-tseny-na-obuchenie-v-vuzakh-Uzbekistana.html

В ведомстве рассчитали размеры контрактов, отталкиваясь от суммы МРОТ (679 330 сумов). Во внимание приняли также направление обучения. 

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. На сайте Министерства высшего и среднего специального образования появились сведения о стоимости контрактов в вузах Узбекистана на предстоящий учебный год.

Стоимость контрактов в вузах Узбекистана
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования
Стоимость контрактов в вузах Узбекистана.

Известно, что размер контракта определяется исходя из МРОТ (679 330 сумов) и зависит от направления обучения. 

Напомним, в августе Минвуз и Минфин разработали предложения для того, чтобы в период пандемии облегчить жизнь студентам вузов и их семьям.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Максим Богодвид
В Университете мировой экономики Узбекистана повысили стоимость обучения

Тогда сообщалось, что все студенты дневных отделений, обучающиеся на платно-контрактной основе, получат скидку в 10 процентов в 2020/2021 учебном году. Кроме того, вузы обещали оказать адресную финансовую помощь для покрытия стоимости контракта сиротам, студентам с ограниченными возможностями, студентам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также внесенным в список "железная тетрадь".

Теги:
Министерство высшего и среднего специального образования, Узбекистан, Контракт, вузы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Племя Масаи: редкие кадры ритуала посвящения в воины
ТОИ — разбор самого спорного вопроса у кыргызов
Нужны ли кыргызам тои — разбор самого спорного вопроса в видео
ID-карта вместо паспорта
ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться