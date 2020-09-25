В Узбекистане изменили порядок поощрения медперсонала в период пандемии

К ежемесячному должностному окладу медицинского персонала и других работников, которым выплачиваются специальные стимулирующие выплаты, не будут добавляться ежедневные дополнительные выплаты в размере 6 процентов

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, в соответствии с которым специальные стимулирующие выплаты врачам, руководящему и среднему медицинскому персоналу, провизорам-фармацевтам, дезинфекторам и младшему медицинскому персоналу выплачиваются 1 раз в месяц с учетом рабочей нагрузки не менее 8 часов за каждый 30-дневный период с переводом на работу в ежедневном порядке.

Кроме того, к ежемесячному должностному окладу медицинского персонала и других работников, которым выплачиваются специальные стимулирующие выплаты, не добавляются ежедневные дополнительные выплаты в размере 6 процентов. При этом деньги перечисляются на банковские карты.

Документ утверждает Перечень должностей работников медицины, службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и других работников, привлеченных к мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которым выплачивается ежедневная доплата в размере 6 процентов и Перечень должностей, которым производятся ежемесячные специальные стимулирующие выплаты вместо ежедневной доплаты в размере 6 процентов.

Для того, чтобы получить данные о работниках, привлеченных к мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также с целью обеспечения прозрачности процесса принятия и выписки больных и движения товарно-материальных ценностей будет запущена электронная программа контроля веmоr.ssv.uz.

Напомним, в начале августа правительство республики установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, образованных при центральных и семейных поликлиниках.

В соответствии с постановлением, вместо ежедневной доплаты в размере шести процентов от месячного должностного оклада персонал будет получать материальное поощрение каждый месяц: