Узбекистан начал выпускать противовирусный препарат ремдесивир

Также фармкомпании республики к настоящему времени освоили производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса — гепарин, эноксапарин и дексаметазон.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан освоил выпуск противовирусного препарата ремдесивир, помогающего при лечении коронавируса, заявил вице-премьер страны Бехзод Мусаев.

Ранее клинические испытания противовирусного препарата ремдесивир, первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.

"На этой неделе в Узбекистане также начат выпуск и зарегистрирован препарат ремдесивир, показавший эффективность", — сказал Мусаев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Вице-премьер добавил, что фармкомпании Узбекистана к настоящему времени также освоили производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса — гепарин, эноксапарин и дексаметазон.

"Мы также экспортируем эти препараты в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан", — добавил Мусаев.

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал одной из первых стран, куда был доставлен российский препарат от коронавируса "Авифавир".