Узбекистан начал выпускать противовирусный препарат ремдесивир

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан освоил выпуск противовирусного препарата ремдесивир, помогающего при лечении коронавируса, заявил вице-премьер страны Бехзод Мусаев.
Ранее клинические испытания противовирусного препарата ремдесивир, первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.
Вице-премьер добавил, что фармкомпании Узбекистана к настоящему времени также освоили производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса — гепарин, эноксапарин и дексаметазон.
"Мы также экспортируем эти препараты в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан", — добавил Мусаев.
Ранее сообщалось, что Узбекистан стал одной из первых стран, куда был доставлен российский препарат от коронавируса "Авифавир".