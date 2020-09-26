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Узбекистан начал выпускать противовирусный препарат ремдесивир

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (882)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059385/Uzbekistan-nachal-vypuskat-protivovirusnyy-preparat-remdesivir.html

Также фармкомпании республики к настоящему времени освоили производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса — гепарин, эноксапарин и дексаметазон.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан освоил выпуск противовирусного препарата ремдесивир, помогающего при лечении коронавируса, заявил вице-премьер страны Бехзод Мусаев.

Ранее клинические испытания противовирусного препарата ремдесивир, первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.

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"На этой неделе в Узбекистане также начат выпуск и зарегистрирован препарат ремдесивир, показавший эффективность", — сказал Мусаев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Вице-премьер добавил, что фармкомпании Узбекистана к настоящему времени также освоили производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса — гепарин, эноксапарин и дексаметазон.

"Мы также экспортируем эти препараты в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан", — добавил Мусаев.

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал одной из первых стран, куда был доставлен российский препарат от коронавируса "Авифавир".

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (882)
Теги:
пандемия, коронавирус, лечение, здоровье, лекарство, Узбекистан



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