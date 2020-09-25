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Российский препарат от коронавируса прибыл в Узбекистан

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (879)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15050516/Rossiyskiy-preparat-ot-koronavirusa-pribyl-v-Uzbekistan.html

Помимо Узбекистана, новый препарат доставлен в Беларусь, Боливию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистан стал одной из первых стран, куда был доставлен российский препарат от коронавируса под названием "Авифавир", сообщает пресс-служба РФПИ.

"Препарат доставлен в Узбекистан, Беларусь, Боливию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан", - говорится в сообщении.

Также на очереди еще несколько стран: Аргентина, Болгария, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Кувейт, Панама, Парагвай, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, ЮАР, ОАЭ и Уругвай.

Напомним, препарат "Авифавир" утвердили еще в конце мая. Тогда исследования показали, что пациенты с легкой формой COVID-19, которым было назначено это лекарство, выздоравливали в два раза быстрее.

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У большинства заболевших уже на третий день стабилизировалась температура, а на пятый — тест на COVID-19 показывал отрицательный результат.

С апреля в исследованиях препарата участвовали 408 пациентов с подтвержденным коронавирусом в 35 медицинских центрах по всей России. В октябре количество пациентов увеличится до 460.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (879)
Теги:
лекарство, пандемия, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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