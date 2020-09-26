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Криптовалюта биткойн

В Ташкенте задержан нелегальный продавец Bitcoin — у него изъяли $400 тысяч

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059825/V-Tashkente-zaderzhan-nelegalnyy-prodavets-Bitcoin--u-nego-izyali-400-TYSYaCh.html

По данному факту Следственным отделом при ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело согласно соответствующим статьям УК РУз.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сотрудники СГБ, Департамента при Генпрокуратуре и ГУВД Ташкента в ходе оперативного мероприятия пресекли факт незаконных операций с криптовалютой Bitcoin. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24". 

В ходе расследования стало известно, что гражданин незаконно продал клиенту 20 Bitcoin не имея при этом специальной лицензии. Установлено, что за каждую единицу электронной валюты он получил по $10 463. Помимо этого, злоумышленник назначил комиссию в размере 7%, в результате чего он получил в общей сложности $224 тысяч.

Мошенник был задержан с поличным во время преречисления 9,5  Bitcoin, или $100 000 в денежном эквиваленте. Кроме того, у него было изъято $402 071

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело согласно соответствующим статьям УК РУз.  

Напомним: в соответствии с поручением президента, с 1 октября 2018 года в Узбекистане была лицензирована деятельность  на рынке криптоактивов. Глава государства поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн.

Теги:
криптовалюта, МВД, СГБ, мошенник, доллары, Ташкент



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