В Ташкенте задержан нелегальный продавец Bitcoin — у него изъяли $400 тысяч

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Сотрудники СГБ, Департамента при Генпрокуратуре и ГУВД Ташкента в ходе оперативного мероприятия пресекли факт незаконных операций с криптовалютой Bitcoin. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

В ходе расследования стало известно, что гражданин незаконно продал клиенту 20 Bitcoin не имея при этом специальной лицензии. Установлено, что за каждую единицу электронной валюты он получил по $10 463. Помимо этого, злоумышленник назначил комиссию в размере 7%, в результате чего он получил в общей сложности $224 тысяч.

Мошенник был задержан с поличным во время преречисления 9,5 Bitcoin, или $100 000 в денежном эквиваленте. Кроме того, у него было изъято $402 071

По данному факту Следственным отделом при ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело согласно соответствующим статьям УК РУз.

Напомним: в соответствии с поручением президента, с 1 октября 2018 года в Узбекистане была лицензирована деятельность на рынке криптоактивов. Глава государства поручил профильным ведомствам и министерствам разработать и реализовать в 2018-2020 годах программу развития технологий блокчейн.