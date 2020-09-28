Всех узбекистанцев отправили на родину из временного лагеря под Самарой

На данный момент в пункте временного пребывания больше не осталось ни одного человека, лагерь там сворачивают.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Последние 300 граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправлены в воскресенье поездом из Самарской области в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Двадцать седьмого сентября с железнодорожной станции "Кинель" отправлен последний вывозной поезд в Ташкент. На родину уехали 300 граждан Республики Узбекистан - последние, кто находился в лагере в Кинельском районе", - заявила собеседница агентства.

Она уточнила, что в пункте временного пребывания больше не осталось ни одного человека, лагерь там сворачивают.

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Напомним, узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в город Кинель Самарской области. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. В сентябре на специальных поездах домой вернулось около 5,5 тысячи человек, еще более 800 человек вывезли на автобусах.