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Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.

Всех узбекистанцев отправили на родину из временного лагеря под Самарой

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15065395/Vsekh-uzbekistantsev-otpravili-na-rodinu-iz-vremennogo-lagerya-pod-Samaroy.html

На данный момент в пункте временного пребывания больше не осталось ни одного человека, лагерь там сворачивают.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Последние 300 граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправлены в воскресенье поездом из Самарской области в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Двадцать седьмого сентября с железнодорожной станции "Кинель" отправлен последний вывозной поезд в Ташкент. На родину уехали 300 граждан Республики Узбекистан - последние, кто находился в лагере в Кинельском районе", - заявила собеседница агентства.

Она уточнила, что в пункте временного пребывания больше не осталось ни одного человека, лагерь там сворачивают.

Более 900 узбекистанцев отправились поездом на родину из Самарской области >>

Напомним, узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в город Кинель Самарской области. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. В сентябре на специальных поездах домой вернулось около 5,5 тысячи человек, еще более 800 человек вывезли на автобусах.

Теги:
Поезд, иммигранты, Мигранты, мигрант, Самара, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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