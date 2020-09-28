В Ташобласти жители намерены засудить мужчину за отстрел собак при детях

По словам очевидцев, сотрудник управления благоустройства В. Ли убивает животных в дневное время на глазах у местных девочек и мальчиков.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Жители Ташкентской области 21 сентября 2020 года направили коллективное заявление в ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat с просьбой помочь остановить жестокий отстрел собак. Об этом сообщили в обществе защиты животных.

По словам очевидцев, сотрудник управления благоустройства В. Ли производит отстрел в дневное время на глазах у прохожих, в том числе у детей. В документе отмечается, что многие жители махалли перенесли сильный стресс. Жестокий отстрел стал причиной возникновения у них сердечных приступов и повышения давления.

В Mehr va Oqibat отмечают, что ранее гражданин Ли уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа по статье "Жестокое обращение с животными". Однако не прошло и месяца, как сотрудник службы отлова вновь нарушает законодательство республики, подчеркнули в учреждении.

Зоозащитники намерены добиться максимального наказания правонарушителю. Они полностью взяли под контроль этот случай и планируют довести дело до суда.

"Этот маленький пример подтверждает тот факт, что необходимо совершенствовать законодательство в данной сфере и увеличить ответственность за жестокое обращение с животными", - считают в обществе защиты животных.

В организации добавили, что в настоящее время соответствующий законопроект и предложения общества находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуре.