13:29 28 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Приют для бездомных животных в Москве

В Ташобласти жители намерены засудить мужчину за отстрел собак при детях

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15068259/V-Tashoblasti-zhiteli-namereny-zasudit-muzhchinu-za-otstrel-sobak-pri-detyakh.html

По словам очевидцев, сотрудник управления благоустройства В. Ли убивает животных в дневное время на глазах у местных девочек и мальчиков.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Жители Ташкентской области 21 сентября 2020 года направили коллективное заявление в ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat с просьбой помочь остановить жестокий отстрел собак. Об этом сообщили в обществе защиты животных. 

Приют для бездомных животных в Москве
© Sputnik / Илья Питалев
Узбекистан участвует в сессии Всемирной организации защиты животных

По словам очевидцев, сотрудник управления благоустройства В. Ли производит отстрел в дневное время на глазах у прохожих, в том числе у детей. В документе отмечается, что многие жители махалли перенесли сильный стресс. Жестокий отстрел стал причиной возникновения у них сердечных приступов и повышения давления. 

В Mehr va Oqibat отмечают, что ранее гражданин Ли уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа по статье "Жестокое обращение с животными". Однако не прошло и месяца, как сотрудник службы отлова вновь нарушает законодательство республики, подчеркнули в учреждении. 

Зоозащитники намерены добиться максимального наказания правонарушителю. Они полностью взяли под контроль этот случай и планируют довести дело до суда.

"Этот маленький пример подтверждает тот факт, что необходимо совершенствовать законодательство в данной сфере и увеличить ответственность за жестокое обращение с животными", - считают в обществе защиты животных.

В организации добавили, что в настоящее время соответствующий законопроект и предложения общества находятся на рассмотрении в Генеральной прокуратуре.

Теги:
собаки, Ташкентская область, зоозащитники, Общество защиты животных "Mehr va Oqibat", защита животных



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Свободная жизнь: эстетика домов на колесах - фотолента
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации напряженности – видео
ID-карта вместо паспорта
ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться