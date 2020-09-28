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Сотрудница центральной районной больницы

ЕС выделил Узбекистану более 2 млн евро на средства защиты для медиков от COVID

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15068399/ES-vydelil-Uzbekistanu-bolee-2-mln-evro-na-sredstva-zaschity-dlya-medikov-ot-COVID.html

Деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для персонала родильных домов, клиник для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологий, общих и семейных поликлиник.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Европейский союз выделил властям Узбекистана более 2 миллионов евро на закупку средств индивидуальной защиты для медработников от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба представительства ЕС в республике.

"Европейский союз выделил более 2 миллионов евро на реализацию проекта, направленного на поддержку эффективных, оперативных и скоординированных мер реагирования на COVID-19 в Узбекистане", - говорится в информации.

Известно, что деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для персонала родильных домов, клиник для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологий, общих и семейных поликлиник.

По информации пресс-службы, закупка рекомендованных ВОЗ средств индивидуальной защиты не только для медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID-19, но и для работников других медицинских служб и учреждений, имеет важное значение для сокращения масштабов распространения коронавируса.

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Напомним, в сентября вернулись домой подмосковные врачи, направленные в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом. Они помогли вылечить более пяти тысяч жителей республики.

По приглашению Минздрава РУз для помощи в борьбе с COVID-19 были направлены 13 врачей — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц, а также Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, где работали временные ковидные госпитали.

Теги:
медикаменты, медики, пандемия, Карантин, коронавирус, ЕС, ЕС, Узбекистан, Узбекистан



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