Российские врачи завершили миссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане

Кроме работы в красных зонах, специалисты из России давали консультации посредством видеоконференцсвязи, проводили вебинары для отечественного медперсонала, а также делились рекомендациями по совершенствованию протоколов диагностики и лечения.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане завершилась миссия группы медиков из России, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Российские врачи осуществляли профессиональную деятельность в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице. Они оказали медицинскую помощь свыше тысячи тяжелобольных граждан.

Помимо работы в красных зонах, специалисты из России давали необходимые медицинские консультации по лечению пациентов посредством видеоконференцсвязи, проводили вебинары для отечественного медперсонала, делились своими рекомендациями по совершенствованию протоколов лечения.

"Работа в Узбекистане в течение месяца была организована таким образом, что наша делегация разделилась на несколько групп и посетила все регионы страны. Я сам работал в группе в Хорезмской области и в Республике Каракалпакстан. Мы напрямую давали консультации тяжелобольным пациентам, а также делились своими рекомендациями по видеоконференцсвязи. Благодаря более раннему обнаружению вируса в нашей стране, нами был накоплен большой опыт в области предотвращения распространения коронавирусной инфекции и лечения инфицированных пациентов, и мы смогли поделиться им здесь с местными врачами. Наши узбекские коллеги также показали, что у них накоплен достаточный опыт в этой сфере, и мы надеемся, что наши совместные усилия по борьбе с коронавирусом принесут свои плоды", - сказал Владимир Кокуев, реаниматолог-анестезиолог Национального медицинского центра хирургии им. Пирогова.

Важно отметить, что за успешное проведение миссии в Узбекистане руководитель делегации, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Михаил Замятин награжден знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" и званием "Почетного профессора Республиканского научного центра экстренной помощи".

Напомним: 40 специалистов из РФ прибыли в страну месяц назад для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.