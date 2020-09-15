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Российские врачи завершили миссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14984275/Rossiyskie-vrachi-zavershili-missiyu-po-borbe-s-koronavirusom-v-Uzbekistane.html

Кроме работы в красных зонах, специалисты из России давали консультации посредством видеоконференцсвязи, проводили вебинары для отечественного медперсонала, а также делились рекомендациями по совершенствованию протоколов диагностики и лечения.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане завершилась миссия группы медиков из России, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения. 

Российские врачи посетили клинику в Намангане, где лечат пациентов с коронавирусом
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Что увидели российские врачи в клинике Намангана — видео

Российские врачи осуществляли профессиональную деятельность в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице. Они оказали медицинскую помощь свыше тысячи тяжелобольных граждан.

Помимо работы в красных зонах, специалисты из России давали необходимые медицинские консультации по лечению пациентов посредством видеоконференцсвязи, проводили вебинары для отечественного медперсонала, делились своими рекомендациями по совершенствованию протоколов лечения.

Доктор медицинских наук, инфекционист, кардиолог, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Руженцова: даже переболевшие коронавирусом не защищены от нового заражения

"Работа в Узбекистане в течение месяца была организована таким образом, что наша делегация разделилась на несколько групп и посетила все регионы страны. Я сам работал в группе в Хорезмской области и в Республике Каракалпакстан. Мы напрямую давали консультации тяжелобольным пациентам, а также делились своими рекомендациями по видеоконференцсвязи. Благодаря более раннему обнаружению вируса в нашей стране, нами был накоплен большой опыт в области предотвращения распространения коронавирусной инфекции и лечения инфицированных пациентов, и мы смогли поделиться им здесь с местными врачами. Наши узбекские коллеги также показали, что у них накоплен достаточный опыт в этой сфере, и мы надеемся, что наши совместные усилия по борьбе с коронавирусом принесут свои плоды", - сказал Владимир Кокуев, реаниматолог-анестезиолог Национального медицинского центра хирургии им. Пирогова.

Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Замятин: надеюсь, опыт российских инфекционных центров поможет Узбекистану

Важно отметить, что за успешное проведение миссии в Узбекистане руководитель делегации, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Михаил Замятин награжден знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" и званием "Почетного профессора Республиканского научного центра экстренной помощи".

Напомним: 40 специалистов из РФ прибыли в страну месяц назад для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

Теги:
миссия, коронавирус, пандемия, врачи, Узбекистан, россия



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