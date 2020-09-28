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Пассажиры в аэропорту Домодедово

Корея ужесточила правила въезда для узбекистанцев из-за фальшивых справок

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15070738/Koreya-uzhestochila-pravila-vezda-dlya-uzbekistantsev-iz-za-falshivykh-spravok.html

В случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будет применено наказание (вплоть до лишения свободы сроком до 1 года или штрафа в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Корея объявила об усилении карантинных мер для приезжих из Узбекистана, сообщили в посольстве этой страны. С 24 сентября введена система консульской проверки для подтверждения справок ПЦР. С этого же дня принимаются только справки об отсутствии COVID-19, выданные определенной лабораторией, которую назвали в диппредставительстве. 

Такие шаги предприняты для предотвращения притока зараженных коронавирусом из-за границы. В посольстве уточнили, что участились случаи положительных результатов ПЦР-тестирования приезжих в Корею из Узбекистана, а так же обнаружения поддельных справок.

Отмечается, что действительными считаются только справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, которые имеют консульское подтверждение.

© Sputnik / Денис Абрамов
Граждане, прибывающие в РФ, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19

В случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будет применено наказание (вплоть до лишения свободы сроком до 1 года или штрафа в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

Напомним, собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане в июле 2020 года. 

Налажено массовое производство набора реагентов Biotest — SARS-CoV-2, предназначенного для качественного определения РНК коронавируса COVID-19. Тест-система разработана учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО Biotest-LAB.

Теги:
тестирование, Узбекистанцы, Узбекистан, Южная Корея



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