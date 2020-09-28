Корея ужесточила правила въезда для узбекистанцев из-за фальшивых справок

В случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будет применено наказание (вплоть до лишения свободы сроком до 1 года или штрафа в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Корея объявила об усилении карантинных мер для приезжих из Узбекистана, сообщили в посольстве этой страны. С 24 сентября введена система консульской проверки для подтверждения справок ПЦР. С этого же дня принимаются только справки об отсутствии COVID-19, выданные определенной лабораторией, которую назвали в диппредставительстве.

Такие шаги предприняты для предотвращения притока зараженных коронавирусом из-за границы. В посольстве уточнили, что участились случаи положительных результатов ПЦР-тестирования приезжих в Корею из Узбекистана, а так же обнаружения поддельных справок.

Отмечается, что действительными считаются только справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, которые имеют консульское подтверждение.

В случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будет применено наказание (вплоть до лишения свободы сроком до 1 года или штрафа в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

Напомним, собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане в июле 2020 года.

Налажено массовое производство набора реагентов Biotest — SARS-CoV-2, предназначенного для качественного определения РНК коронавируса COVID-19. Тест-система разработана учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО Biotest-LAB.