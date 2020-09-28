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Узбекистан проведет испытание вакцин против COVID из РФ и Китая – Минздрав

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15072806/Uzbekistan-provedet-ispytanie-vaktsin-protiv-COVID-iz-RF-i-Kitaya--Minzdrav.html

Узбекистан предложил компаниям Российской Федерации совместно испытать российскую вакцину. Специалисты также ведут переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцин, разработанных в Китае.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Власти Узбекистана намерены провести испытание российских и китайских вакцин против коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения страны Баходыра Юсупалиева.

"Узбекистан предложил компаниям Российской Федерации совместно испытать российскую вакцину. На сегодняшний день мы ожидаем их ответа", - сказал Юсупалиев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Он сообщил, что узбекские специалисты также ведут переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцин, разработанных в Китае. По его оценке, по итогам испытаний планируется начать переговоры о производстве вакцин в Узбекистане.

РФПИ и Центр имени Гамалеи
РФПИ поставит до 35 млн доз вакцины "Спутник V" в Узбекистан

Напомним, несколько дней назад министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пять тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса.

Ранее РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. 

Теги:
Узбекистан, Китай, Россия, Вакцина



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