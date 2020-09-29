С сегодняшнего дня в Узбекистане не будут забирать авто за отсутствие страховки

Теперь автомобили не станут помещать на штрафстоянку в случае отсутствия у водителя страхового полиса.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об отмене порядка задержания автомобилей на штрафстоянках из-за отсутствия страховки, информирует Norma.uz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" вступил в силу сегодня, 29 сентября.

"Согласно внесенным изменениям, автомобили не будут помещаться на штрафстоянку в случае отсутствия у водителя страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее петиция об отмене данной практики, в частности, за нарушение срока прохождения техосмотра была опубликована на портале коллективных обращений Mening fikrim.

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