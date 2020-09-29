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Эвакуация автомобиля на штрафстоянку

С сегодняшнего дня в Узбекистане не будут забирать авто за отсутствие страховки

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15073768/S-segodnyashnego-dnya-v-Uzbekistane-ne-budut-zabirat-avto-za-otsutstvie-strakhovki.html

Теперь автомобили не станут помещать на штрафстоянку в случае отсутствия у водителя страхового полиса.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об отмене порядка задержания автомобилей на штрафстоянках из-за отсутствия страховки, информирует Norma.uz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" вступил в силу сегодня, 29 сентября. 

"Согласно внесенным изменениям, автомобили не будут помещаться на штрафстоянку в случае отсутствия у водителя страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее петиция об отмене данной практики, в частности, за нарушение срока прохождения техосмотра была опубликована на портале коллективных обращений Mening fikrim.

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Она набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом.

Теги:
штраф, автостраховка, страхование, страховка, Узбекистан, Узбекистан, водитель, водители, автомобилисты, автомобиль, автомобили



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