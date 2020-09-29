UzAirways опубликовала график новых вывозных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга

Попасть на борт могут только граждане Узбекистана при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть проведен не более чем за 72 часа до вылета).

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways организовала новые вывозные чартеры из городов России.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд, Фергану, Термез и Ургенч будут выполнены согласно следующему графику (время указано местное):

5 октября HY3640 Санкт-Петербург – Самарканд (вылет — 12.40, прилет — 19.30);

6 октября HY3636 Санкт-Петербург – Фергана (вылет — 01.40, прилет — 08.45);

6 октября HY3712 Санкт-Петербург – Термез (вылет — 15.20, прилет — 22.30);

7 октября HY3638 Санкт-Петербург – Ургенч (вылет — 04.55, прилет — 11.15).

Также запланированы вывозные чартеры из Москвы (аэропорт Внуково) в Андижан, Ургенч, Бухару, Термез, Самарканд, Фергану, Наманган.

Расписание (время указано местное):

5 октября HY3622 Москва – Андижан (вылет — 09.40, прилет — 15.55);

5 октября HY3616 Москва – Ургенч (вылет — 21.40, прилет — 03.15);

6 октября HY3608 Москва – Бухара (вылет — 08.10, прилет — 14.05);

6 октября HY3610 Москва – Термез (вылет — 21.00, прилет — 03.15);

7 октября HY3606 Москва – Самарканд (вылет — 09.20, прилет — 15.20);

7 октября HY3616 Москва – Ургенч (вылет — 20.35, прилет — 02.10);

8 октября HY3628 Москва – Фергана (вылет — 07.05, прилет — 13.20);

8 октября HY3606 Москва – Самарканд (вылет — 21.00, прилет — 03.00);

9 октября HY3622 Москва – Андижан (вылет — 08.50, прилет — 15.05);

9 октября HY3608 Москва – Бухара (вылет — 20.50, прилет — 02.45);

10 октября HY3620 Москва – Наманган (вылет — 07.50, прилет — 14.10).

Важно: вне зависимости от рейса попасть на борт могут только граждане Узбекистана при наличии справки об отсутствии COVID-19 (анализ должен быть сдан методом ПЦР не более чем за 72 часа до вылета).

Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, в ближайших офисах продаж авиакомпании Uzbekistan Airways или же у агентов по продаже.