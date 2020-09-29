В МИД подтвердили отсутствие скопления узбекистанцев в Ростовской области

Все узбекистанцы были возвращены на родину специальными поездами АО "Узбекские железные дороги" и автобусными рейсами.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Все граждане Узбекистана, скопившиеся в Самарской и Ростовской областях из-за закрытия границ, отправлены домой на автобусах и поездах, информируют в МИД.

"По информации генеральных консульств Узбекистана в городах Казани и Ростове-на-Дону, по состоянию на 29 сентября 2020 года скопление граждан Узбекистана вблизи железнодорожных станций "Кинель" Самарской области, "Первомайская" и "Лихая" Ростовской области не наблюдается", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что все узбекистанцы были возвращены на родину специальными поездами АО "Узбекские железные дороги" и автобусными рейсами.

В этой связи в настоящее время палаточные лагери вблизи данных станций закрыты.

Узбекистан вернул на родину из-под Самары почти 13,5 тыс. своих граждан >>

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что с территории региона на родину всего было отправлено более 13,4 тысячи граждан Узбекистана. МИД Узбекистана в конце августа заявлял о намерениях властей страны еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.