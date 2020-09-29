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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари в аэропорту

Открыта свободная продажа билетов на чартеры из Казани в Ташкент

© Flickr / t_y_l
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15077674/Otkryta-svobodnaya-prodazha-biletov-na-chartery-iz-Kazani-v-Tashkent.html

Билет в салоне бизнес-класса будет стоить 554,70 USD, а в эконом - 344,70 USD. При этом авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только для граждан республики с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В авиакомпании Uzbekistan airways сообщили о начале свободной продажи билетов на чартерные рейсы из Казани в Ташкент в октябре 2020 года. Уже сформировано расписание рейсов и установлена стоимость авиабилетов. Известно, что за полет в салоне бизнес-класса нужно будет заплатить 554,70 USD, а в эконом - 344,70 USD. 

Важно: авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам республики с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не более чем за 72 часа до вылета рейса). Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.

В Uzbekistan airways напоминают, что билеты на самолет можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan airways или у агентов по продаже.

Напомним, две недели назад авиакомпания Uzbekistan airways сообщила об открытии с 17 сентября свободной продажи на чартерные рейсы в сентябре 2020 года из городов Российской Федерации в Ташкент.

До сегодняшнего дня билеты можно было купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

Теги:
авиабилет, Продажа, Чартер, Ташкент, Казань



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