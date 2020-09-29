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Какую сумму выплатили медработникам Сырдарьинской области

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15078656/Kakuyu-summu-vyplatili-medrabotnikam-Syrdarinskoy-oblasti.html

Выплаты были произведены 2 111 медицинским работникам. Они получили 27,7 млрд сумов в виде зарплаты, а 25,3 млрд сумов - дополнительными выплатами.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. В Сырдарьинской области медицинским работниками до сегодняшнего дня выплатили в общей сложности 53 миллиарда сумов, сообщил главный прокурор области. 

"Выплаты были произведены 2 111 медицинским работникам, из них 1 355 –сотрудники больниц, 34 – сотрудники скорой помощи, 621 – работники санитарно-эпидемиологической службы и другие сотрудники – 101. Как итог: 27,7 млрд сумов в виде зарплаты, а 25,3 млрд сумов - дополнительными выплатами", - говорится в информации.

В ходе проведенных проверок и анализов были зафиксированы задержки по выплатам и вознаграждениям.

По данному делу прокуратура сделала предупреждение в отношении должностных лиц областного управления финансов, здравоохранения, Управления санитарно-эпидемиологического надзора и ЦСЭБ для недопущение дальнейшего нарушения. 

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Напомним, в начале августа правительство республики установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, образованных при центральных и семейных поликлиниках. 

 

Теги:
выплата, Сырдарья, Сырдарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, врачи, врач



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