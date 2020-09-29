Скончался хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев

Глава города умер в возрасте 49 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В возрасте 49 лет ушел из жизни хоким города Ханабад Андижанской области Мусахон Муминжонович Мамадалиев. Об этом сообщили в администрации Андижанской области.

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Мусахон Мамадалиев родился 29 марта 1971 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 1994 году он кончил Ташкентский политехнический институт, а в 2003 — Ташкентский финансовый институт, а также в 2009 — Академию государственного управления при президенте.

С 2004 по 2014 гг. он осуществлял трудовую деятельность на различных должностях Государственной налоговой инспекции

В период с 2014 по 2017 гг. Мамадалиев курировал направления по развитию предпринимательства в хокимияте Андижанской области.

В 2017 году он стал главой города Ханабад.