В Узбекистане с 1 октября поднимется минимальная стоимость алкоголя

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 1 октября в Узбекистане повысится минимальная оптово-отпускная и розничная стоимость на алкогольную продукцию (за исключением пива). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Новые цены утверждены совместным постановлением Минфина и Государственного налогового комитета от 29 сентября.

Стоимость за 1 литр готовой продукции:

вино — 9,4 тысячи / 11,2 тысячи сумов (ранее — 8,6 тысячи / 10,2 тысячи сумов);

коньяк — 3,3 тысячи / 3,9 тысячи сумов (3,1 тысячи / 36,6 тысячи);

водка и прочая алкогольная продукция — 2,4 тысячи / 28,5 тысячи (2,2 тысячи/ 26 тысяч).

В министерстве отмечают, что в последний раз цены на алкоголь повышались в октябре прошлого года.

Напомним: в соответствии с указом президента в Узбекистане образовано Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Ведомство осуществляет поддержку программ, направленных на развитие винодельческой отрасли, а также разрабатывает единую государственную политику в области производства и реализации этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.