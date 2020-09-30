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Работа Казанского ликеро-водочного завода

В Узбекистане с 1 октября поднимется минимальная стоимость алкоголя

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15084081/V-Uzbekistane-s-1-oktyabrya-podnimetsya-minimalnaya-stoimost-alkogolya.html

Новые цены утверждены совместным постановлением Министерства финансов и Государственного налогового комитета.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 1 октября в Узбекистане повысится минимальная оптово-отпускная и розничная стоимость на алкогольную продукцию (за исключением пива). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Новые цены утверждены совместным постановлением Минфина и Государственного налогового комитета от 29 сентября.

Стоимость за 1 литр готовой продукции:

  • вино — 9,4 тысячи / 11,2 тысячи сумов (ранее — 8,6 тысячи / 10,2 тысячи сумов);
  • коньяк — 3,3 тысячи / 3,9 тысячи сумов (3,1 тысячи / 36,6 тысячи);
  • водка и прочая алкогольная продукция — 2,4 тысячи / 28,5 тысячи (2,2 тысячи/ 26 тысяч).

В министерстве отмечают, что в последний раз цены на алкоголь повышались в октябре прошлого года.

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Напомним: в соответствии с указом президента в Узбекистане образовано Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Ведомство осуществляет поддержку программ, направленных на развитие винодельческой отрасли, а также разрабатывает единую государственную политику в области производства и реализации этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.

Теги:
повышение цен, алкоголь, Узбекистан



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