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Кроссовер KIA Seltos

Стали известны цены на автомобили KIA в Узбекистане

© AP Photo / Damian Dovarganes
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15084641/Stali-izvestny-tseny-na-avtomobili-KIA-v-Uzbekistane.html

В данный момент на официальном сайте опубликованы расценки на кроссоверы Seltos и седаны под названием K5.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. На официальном сайте Kia в Узбекистане опубликованы цены на данные автомобили.

Кроссовер Seltos представлен в трех комплектациях:

— Luxe — от 229 900 000 сумов;

— Style — от 252 90 000 сумов;

— Prestige — от 279 900 000 сумов.

Седан K5 предлагается в пяти комплектациях:

— Comfort — от 249 900 000 сумов;

— Luxe — от 269 900 000 сумов;

— Prestige — от 293 900 000 сумов;

— Style — от 343 900 000 сумов;

— GT Line — от 369 900 000 сумов.

Напомним, KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре запустят сборку двух моделей южнокорейской компании - кроссовера Seltos и бизнес-седана K5 в Джизакской области.

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На первом этапе мощности производства составят 25 тысяч автомобилей, на втором (к концу 2022-го) – планируется их довести до 100 тысяч автомобилей в год.

Теги:
цены, Продажа, продажи, автомобилисты, автомобили, автомобиль, KIA, Узбекистан, Узбекистан



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