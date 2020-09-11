Шапарин: узбекский рынок не сможет переварить весь объем автомобилей KIA

Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин подчеркнул, что для массового производства в Узбекистане недешевых автомобилей KIA республике стоит подыскать внушительный рынок сбыта.

Радио Шапарин: узбекский рынок не сможет переварить весь объем автомобилей KIA

KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре запустят сборку двух моделей южнокорейской компании — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5 в Джизакской области. На первом этапе мощности производства составят 25 тысяч автомобилей, на втором (к концу 2022-го) — планируется довести их до 100 тысяч машин в год.

Речь идет о крупноузловой сборке в очень больших объемах, которые рынок Узбекистана не в состоянии переварить, заявил член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин.

"Выбраны достаточно дорогие модели. Они новые, интересные, пользуются спросом, но, конечно же, покупательская способность в странах СНГ, особенно сейчас, такова, что заявленный объем переварить будет исключительно сложно. Проект имел бы смысл, если бы была возможность экспортировать машины на самый большой рынок СНГ — в Россию, но в РФ уже ведется сборка этих моделей. Машины с узбекского завода будут попадать под таможенные пошлины, поскольку РУз не входит в Таможенный союз. Следовательно, такие автомобили будут тотально неконкурентоспособны. Кому будут продавать весь объем с этого завода — для меня очень большой вопрос", — сказал Шапарин.

Он заметил, что в целом подобная стратегия будет актуальна при большом и платежеспособном рынке для экспорта этих машин, который в целом востребованы, но рассчитаны на более обеспеченных потребителей.

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