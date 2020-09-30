Готовят ли узбекских девушек к замужеству в Корее - ответ министерства

В Министерстве по поддержке махалли и семьи заверили, что ведомство совместно с другими организациями будет наблюдать за дальнейшей деятельностью учебного центра.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась информация о том, что в одном из центров Ташкента девушек готовят к замужеству в Южной Корее. Министерство по поддержке махалли и семьи изучило данную ситуацию, пишет УзА.

"Учебный центр SEJONG HAKDANG обучает всех желающих не только корейскому языку и культуре, но и корейской национальной кухне. Отправка обучающихся за границу или организация для них брака с гражданами Южной Кореи не входит в задачи центра. Учебный центр не склоняет узбекских девушек, которые здесь учатся, вступать в брак с гражданами Кореи. Молодожены, которые запечатлены на видеоролике, обратились в учебный центр после вступления в брак и регистрации брака в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В Министерстве по поддержке махалли и семьи заверили, что ведомство совместно с другими организациями будет наблюдать за дальнейшей деятельностью учебного центра SEJONG HAKDANG.

Также министерство просит узбекских девушек, слепо связывающих свою судьбу с иностранцами, сделать правильные выводы из трагической судьбы некоторых узбекистанок, вышедших замуж.

Напомним, в прошлом году стало известно, что холостякам Южной Кореи приходится тратить от трех до двенадцати тысяч долларов на невест из Узбекистана. Именно узбекские невесты считаются самыми дорогими.

Самые дорогие невесты: во сколько обходятся корейцам узбечки >>

Однако многие считают, что "покупка" невест приводит к гендерному неравенству и ущемлению прав человека. Согласно исследованиям Национальной комиссии по правам человека, более 40% женщин-мигрантов подвергались бытовому насилию, 68% — сексуальному. Это усугубляется и разницей в возрасте. Ведь, по статистике, женихам в среднем 43,6 года, а иностранным невестам – 25,2.