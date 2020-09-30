Шавкат Мирзиёев наградил посмертно трех джадидов

Предки-просветители, джадиды, по словам Мирзиёева, могли еще в ХХ веке совершить третий Ренессанс. Священную мудрость "Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо, подчеркнул он.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонов посмертно награждены орденом "Буюк хизматлари учун" за самоотверженное служение делу свободы и благополучной жизни народа, колоссальный вклад в формирование национальной системы образования и воспитания. Об этом говорится в подписанном в связи с Днем учителей и наставников указе главы государства, сообщает пресс-служба президента.

"Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать прежде всего национальную систему образования", - заявил Шавкат Мирзиёев.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что в IX-XII веках на земле Востока имел место первый Ренессанс, в XV веке наблюдалось второе Возрождение.

Предки-просветители, джадиды, по словам Мирзиёева, могли еще в ХХ веке совершить третий Ренессанс. Священную мудрость "Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо, подчеркнул он.

На встрече присутствовали педагоги и наставники, ученые, члены парламента и правительства, передовые представители сферы в регионах приняли участие дистанционно из студий в Каракалпакстане и областях.

Напомним, количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ Узбекистана, сократится до одного — это классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik.

Соответствующие изменения были внесены 28 июня в Инструкцию о порядке формирования типового годового плана работы педагогических специальностей.

Это должно позволить учителям уделять основное внимание интересному проведению учебных занятий.