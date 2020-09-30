20:24 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск

Сколько подмосковных мигрантов сдали тест на COVID-19 за три месяца

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15089914/Skolko-podmoskovnykh-migrantov-sdali-test-na-COVID-19-za-tri-mesyatsa.html

COVID-19 с 27 июня входит в перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента в России.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 29 июня в Подмосковье тесты на коронавирус сдали 38,5 тысячи мигрантов, COVID-19 был выявлен лишь у 45 из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.

COVID-19 с 27 июня входит в перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента в России.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова
Sputnik / Нина Зотина
"Настало время что-то менять": МВД РФ упростит трудоустройство для мигрантов
"Порядка 38,5 тысяч иностранных граждан, получающих патент для осуществления трудовой деятельности на территории Московской области, протестировали на коронавирус с 29 июня. За весь период тесты 45 человек дали положительный результат на COVID-19", — говорится в сообщении.

Начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова ранее рассказала, что МВД c момента введения ограничительных мер из-за COVID-19 легализовало правовой статус порядка полутора миллионов иностранцев.

Теги:
тестирование, Россия, Московская область, Подмосковье, коронавирус, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
"Позор Америки": что в США думают о прошедших дебатах Трампа и Байдена — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться