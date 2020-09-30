Сколько подмосковных мигрантов сдали тест на COVID-19 за три месяца

COVID-19 с 27 июня входит в перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента в России.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 29 июня в Подмосковье тесты на коронавирус сдали 38,5 тысячи мигрантов, COVID-19 был выявлен лишь у 45 из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.

COVID-19 с 27 июня входит в перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента в России.

"Порядка 38,5 тысяч иностранных граждан, получающих патент для осуществления трудовой деятельности на территории Московской области, протестировали на коронавирус с 29 июня. За весь период тесты 45 человек дали положительный результат на COVID-19", — говорится в сообщении.

Начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова ранее рассказала, что МВД c момента введения ограничительных мер из-за COVID-19 легализовало правовой статус порядка полутора миллионов иностранцев.