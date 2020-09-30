Сотрудникам Антикоррупционного агентства могут разрешить ношение огнестрельного оружия

Согласно проекту, сотрудники Агентства будут иметь право на неприкосновенность в период прохождения службы. Без согласия директора агентства сотрудник не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, а также заключен в тюрьму.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Проект закона "Об Агентстве по борьбе с коррупцией Республики Узбекистан" разработан специалистами структуры и вынесен на общественное обсуждение на портале СОВАЗ.

В документе озвучены задачи Агентства по профилактике и борьбе с коррупцией, предусматривающее запрос и изучение материалов, связанных с расходом бюджетных средств, реализацией государственных активов, государственными закупками, государственным долгом, международными кредитными и грантовыми средствами, освоенными госорганизациями, реализацией инвестиционных проектов и выполнением государственных программ.

Сотрудники антикоррупционной структуры должны будут, в том числе рассматривать профильные обращения физических и юридических лиц, а также анонимные запросы.

Материалы, собранные в отношении лиц, в действиях которых имеются признаки коррупционных правонарушений должны быть направлены в уполномоченные органы для принятия законных мер.

Специалисты агентства должны будут утвердить инструкцию и форму декларирования имущества и доходов государственных служащих. Кроме того, у них должен быть прямой доступ к информации, относящейся к государственной и банковской тайне, а также информации, защищенной другими законодательными документами.

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Проектом предусмотрено, что сотрудники структуры обязаны хранить служебную и государственную тайну, ставшую им известной в период служебной деятельности, а также соблюдать положения о правилах поведения и порядке прохождения службы и установленные в обществе правила поведения.

Сотрудникам агентства запрещается заниматься другими видами деятельности, кроме научной, педагогической и творческой.

Также, согласно проекту, сотрудники Агентства будут иметь право на неприкосновенность в период прохождения службы. Без согласия директора агентства сотрудник не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, а также заключен в тюрьму.

Сотрудники агентства будут иметь право в установленном законодательством порядке носить огнестрельное оружие и другие средства индивидуальной защиты.