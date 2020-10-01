Минвуз опроверг слухи о том, что очное обучение в вузах начнется с 2 октября

Ранее в Министерстве высшего и среднего специального образования назвали предположительную дату начала временного традиционного обучения для первокурсников вузов.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В последнее время в Интернете стали распространяться сообщения о том, что учеба в вузах в традиционном формате возобновится с 2 октября.

Причем указание сообщить об этом якобы дало Министерство высшего и среднего специального образования.

В ведомстве опровергли эту информацию и призвали не верить фейковым публикациям.

Министерство высшего и среднего специального образования Минвуз опроверг информацию о дате начала традиционного обучения в вузах

Ранее в ведомстве сообщили лишь предположительную дату начала очного обучения для первокурсников.

Отмечалось, что вузы планируют открыть свои двери для новичков с 12 октября в целях ознакомления с учебным учреждением, а также профессорско-преподавательским составом. Кроме того, учащимся разъяснят порядок обучения в дистанционном формате.