Вакцины РФ и КНР подтверждают научный потенциал ШОС в борьбе с COVID

В борьбе с коронавирусной инфекцией страны ШОС продемонстрировали исключительно высокий уровень солидарности, межгосударственного взаимодействия и взаимопомощи в области медицины и здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Разработка Россией и Китаем вакцин от коронавируса COVID-19 подтверждает научно-технический потенциал стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Участники экспертного форума ШОС в формате видеоконференции обсудили ситуацию на пространстве организации в связи с пандемией коронавируса. Во встрече приняли участие 35 экспертов и специалистов из 18 ведущих исследовательских институтов стран ШОС.

"По мнению выступивших экспертов ИСМИ, появление и разработка вакцины в России и Китае свидетельствует о научно-технологическом потенциале стран-членов ШОС", - говорится в сообщении.

В борьбе с коронавирусной инфекцией страны ШОС продемонстрировали исключительно высокий уровень солидарности, межгосударственного взаимодействия и взаимопомощи в области медицины и здравоохранения.

"Это свидетельствует о готовности к сотрудничеству между странами-членами ШОС по проведению вакцинации от коронавируса", - добавили в пресс-службе. В институте также отметили необходимость поддержки международных инициатив в рамках ООН по широкому доступу к результатам разработок необходимых лекарств и вакцин против коронавируса.

Узбекистан проведет испытание вакцин против COVID из РФ и Китая – Минздрав >>

Ранее первый замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил в эфире телеканала "Узбекистан 24", что власти страны намерены провести испытание вакцин против коронавируса COVID-19 из РФ и Китая.