Почему резко выросли цены на масло, яйца и сахар — ответ АМК

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане в конце сентября был зафиксирован резкий скачок цен на некоторые виды продуктов, в частности, на яйца, подсолнечное масло и сахар. В Антимонопольном комитете пояснили, почему выросли цены на данные товары.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло выросли с 11 500 сумов до 15 000 сумов (30%). В Комитете отметили, что сейчас в стране функционирует свыше 40 заводов по производству подсолнечного масла. К тому же за последние 9 месяцев было импортировано 177 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 13% больше, чем за такой же период прошлого года.

Причина: в России, которая является основным импортером подсолнечного масла в республику, в текущем году снизилась урожайность подсолнечника. Ожидается, что будет выращено примерно 13,5 млн тонн продукта. Если в августе цена за одну тонну подсолнечного масла составляла $750-800, то на прошлой неделе она повысилась до $985-1050.

Помимо этого, на формирование стоимости продукта повлияло ограничение экспорта товара на 4 года в связи с отсутствием подсолнечника на внутреннем рынке России для отечественных производителей.

Яйца

Цены на яйца увеличились с 1 000 сумов до 1 300 сумов (30%).

Причина: введение с 1 октября налога на добавленную стоимость ввозимых на территорию страны кормов для птиц, кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Также с начала года в среднем на 10% выросла стоимость пшеницы, соевого шрота и кукурузы, что является основной частью кормовой базы для птиц. Кроме того, увеличение обменного курса на 8,5% с начала года также способствовал росту цен на импортные пищевые добавки.

Кроме того, в июне-июле этого года на 14 крупных птицефабриках было выращено 1,8 млн цыплят. Таким образом, замена кур на цыплят привела к резкому спаду производства.

Сахар

Цены на сахар поднялись с 6 тысяч сумов до 7 тысяч сумов (15%).

Причина: в данный момент в республике сахар изготавливают только два предприятия с производственной мощностью 690 тысяч тонн в год. В качестве главного компонента в основном используется импортный сахар-сырец. К тому же за последние девять месяцев было импортировано 288 тысяч тонн сахара.

Помимо этого, увеличение стоимости сахара было вызвано ростом цен на импортный сахар в среднем на 34%. Так, например, в начале августа цена за 1 кг в среднем составляла 29 рублей ($0,37), сейчас она поднялась до 39 рублей ($0,5).

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий ожидается низкий урожай сахарной свеклы в странах, где она произрастает.

Также в Комитете уточнили, что на сегодняшний день предприятия ООО "Хорезм Шакар" и ООО "Ангрен Шакар" имеют запасы готового сахара в объеме 40 000 тонн. В августе 2020 года оптовая цена на отечественный сахар в среднем составляла 5 840 сумов, в данный момент она возросла до 6 585 сумов.

Напомним: в конце июля текущего года глава УзЛиДеП Актам Хаитов подчеркнул, что цены во втором полугодии снизятся благодаря новым посевам сельской продукции. Также руководитель партии заявил, что до 31 декабря 2020-го мука, масло, мясо, сахар, молочная продукция и средства личной гигиены будут завозиться в Узбекистан с нулевым акцизным и таможенным налогом на импорт. К тому же он сказал, что будут приложены все усилия для снижения цен на продукты питания.