Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон

Согласно данным синоптиков, до 10 октября температура воздуха днем будет около 22-24 градусов, а ночью - около 8-10 градусов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В этом году в Узбекистане отопительный сезон начнется намного раньше, чем в прошлом из-за эпидемиологической ситуацией в стране, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу "Тошиссиккуввати" Азиза Каримбекова.

"В прошлом году подготовка к отопительному сезону началась 28 октября. В этом году подготовка к отопительному сезону уже завершилась. Если температура резко упадет, то ответственные ведомства готовы запустить систему отопления", - говорится в информации.

Согласно данным синоптиков, до 10 октября температура воздуха днем будет около 22-24 градусов, а ночью - около 8-10 градусов.

Ташкентцев предупредили о начале работ по подготовке к отопительному сезону >>

Известно, что отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться - выше 8 градусов.