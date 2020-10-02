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Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201002/15103175/Kogda-v-Tashkente-nachnetsya-otopitelnyy-sezon.html

Согласно данным синоптиков, до 10 октября температура воздуха днем будет около 22-24 градусов, а ночью - около 8-10 градусов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В этом году в Узбекистане отопительный сезон начнется намного раньше, чем в прошлом из-за эпидемиологической ситуацией в стране, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу "Тошиссиккуввати" Азиза Каримбекова.

"В прошлом году подготовка к отопительному сезону началась 28 октября. В этом году подготовка к отопительному сезону уже завершилась. Если температура резко упадет, то ответственные ведомства готовы запустить систему отопления", - говорится в информации.

Согласно данным синоптиков, до 10 октября температура воздуха днем будет около 22-24 градусов, а ночью - около 8-10 градусов.

Ташкентцев предупредили о начале работ по подготовке к отопительному сезону >>

Известно, что отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться - выше 8 градусов.

 

Теги:
отопление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, погода



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