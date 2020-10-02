В Узбекистане упрощена процедура регистрации иностранных граждан

С помощью специальной электронной программы E-mexmon прибывших на временное проживание иностранных граждан могут зарегистрировать администраторы места размещения или физлица, пригласившие погостить.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Узбекистане Министерству внутренних дел в срок до 1 января 2021 года поручено создать механизм, дающий возможность удаленной оплаты через биллинговую систему государственной пошлины за услуги по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кабинетом Министров принято постановление "О мерах по упрощению процедуры регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан". Документом утверждены положения:

- о порядке временной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из зарубежных стран в Отделениях миграции и оформления гражданства, средствах размещения или медицинских учреждениях посредством электронной системы;

- о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в Республике Каракалпакстан и областях;

- о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области.

С помощью специальной электронной программы E-mexmon прибывших на временное проживание иностранных граждан могут зарегистрировать администраторы места размещения (гостиница, отель, зона отдыха и другие) или физлица, пригласившие погостить (в момент прибытия, если срок нахождения в стране не превысит 30 дней).

При превышении срока нахождения иностранного гостя 30 дней, принимающее физлицо должно обратиться в территориальные отделения миграции и оформления гражданства.

Самостоятельно прибывшие для путешествия иностранные граждане, которые планируют провести отдых в палатках или других местах ночлега также могут воспользоваться программой E-mexmon.

В Узбекистане туристов начнут размещать в соответствии с новыми требованиями >>

Установлены льготы в виде освобождения от временной регистрации отдельным иностранным гражданам, в частности:

-члены правительственных делегаций;

- имеющие паспорта ООН;

- имеющие аккредитацию МИД;

- в возрасте до 16 лет;

- прибывшие на праздники или выходные дни на срок до трех дней;

- члены экипажей воздушных судов и другие.

Иностранным гражданам, размещенным в лечебные учреждения в связи с несчастным случаем (травма или другие тяжкие заболевания) и не имевшим возможность покинуть территорию республики в установленные сроки, оформляется выездная (EXIT) виза без применения административных мер.

Иностранный гражданин или его законный представитель после окончания периода лечения в течение трех рабочих дней представляет в установленном порядке заявление и другие соответствующие документы в территориальный орган внутренних дел для оформления выездной (EXIT) визы.

В связи с пандемией в отношении иностранных граждан, временный срок пребывания которых в карантинной зоне истек, а также принимавших их домовладельцев и должностных лиц, административные меры за нарушение правил пребывания до окончания периода карантина не применяются.

Иностранные граждане, прибывшие в Республику Узбекистан без визы, по электронной и туристической визе, по истечении карантинного периода должны покинуть территорию республики в течение 30 дней без оформления выездной (EXIT) визы.

Граждане иностранных государств, с которыми введен безвизовый режим, а также иностранные граждане, проживающие на визовой основе, по истечении карантинного периода в течение трех рабочих дней могут обратиться в установленном порядке в территориальный орган внутренних дел для продления регистрации по месту временного пребывания через пригласивших (принимающих) их физических и юридических лиц.

Напомним, с 1 апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента "О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и регистрации по месту жительства" не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташобласти для граждан страны при приобретении недвижимого имущества в этих регионах.