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Начался процесс по делу UzAuto Motors

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UzAuto Motors также обратилась с ходатайством о закрытии судебного разбирательства. Следующее слушание - 9 октября.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Ташкентский городской административный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на автомобили, сообщает пресс-служба Верховного суда.

UzAuto Motors также обратилась с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

"АМК в ходе изучения неверно применил решение правительства № 239 от 30 марта 2018 года, тогда как в вопросе формирования цен на автомобили UzAuto Motors должно применяться другое постановление — № 249 от 30 марта 2018 года. Кроме того, формирование цен на выпускаемую продукцию входит в компетенцию Наблюдательного совета" , - говорится в сообщении.

В компании также считают, что были нарушены права, закрепленные в пункте 18 Положения "О порядке возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях законодательства о конкуренции, естественных монополиях, защите прав потребителей и рекламе".

UzAuto Motors о заключении АМК: цены на авто снизить невозможно >>

Суд, выслушав комментарии, решил рассмотреть дополнительные документы, взять время на рассмотрение фактов и просьбы истца о проведении следующего заседания в закрытом режиме.

Следующее слушание состоится 9 октября.

Напомним, ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Теги:
цены, автомобиль, автомобили, UzAuto Motors, суд, Суд, Узбекистан, Узбекистан



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