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Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото

В Ташкенте изменился тариф на отопление

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201003/15109174/V-Tashkente-izmenilsya-tarif-na-otoplenie.html

Тариф за 1 кв.м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сумов.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Новый порядок оплаты теплоснабжения вступит в силу с начала отопительного сезона, сообщили в пресс-службе ГУП "Теплоэнерго".

Согласно профильному постановлению президента, начиная с отопительного сезона 2020/2021 гг., расчеты с потребителями за услуги отопления переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв.м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Тариф за 1 кв.м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сумов.

Начало отопительного сезона будет определено решением хокима Ташкента. Остальные тарифы остаются на прежнем уровне.

Батарея
© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон

Напомним, 18 сентября в ходе видеоселекторного совещания президент поручил подготовиться к отопительному периоду с учетом холодной зимы. Решено, что проекты и тарифы в коммунальной сфере будут согласовываться с местными кенгашами народных депутатов. 

Вместе с тем, внедряется система подготовки, реализации и мониторинга проектов питьевого водоснабжения и канализации.

Теги:
изменения, Узбекистан, отопление



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