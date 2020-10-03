В Ташкенте изменился тариф на отопление

Тариф за 1 кв.м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сумов.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Новый порядок оплаты теплоснабжения вступит в силу с начала отопительного сезона, сообщили в пресс-службе ГУП "Теплоэнерго".

Согласно профильному постановлению президента, начиная с отопительного сезона 2020/2021 гг., расчеты с потребителями за услуги отопления переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв.м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Тариф за 1 кв.м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сумов.

Начало отопительного сезона будет определено решением хокима Ташкента. Остальные тарифы остаются на прежнем уровне.

Напомним, 18 сентября в ходе видеоселекторного совещания президент поручил подготовиться к отопительному периоду с учетом холодной зимы. Решено, что проекты и тарифы в коммунальной сфере будут согласовываться с местными кенгашами народных депутатов.

Вместе с тем, внедряется система подготовки, реализации и мониторинга проектов питьевого водоснабжения и канализации.