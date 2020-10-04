Мирзиёев пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления от COVID-19

О том, что супружеская чета заразилась коронавирусом, стало известно в пятницу. Тогда лечащий врач Трампа заявлял, что и президент и его супруга чувствуют себя хорошо и глава Белого дома продолжит выполнять свои обязанности "без каких-либо перебоев".

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожелал ему и его жене Мелании скорейшего выздоровления.

Напомним, что о том, что у супругов выявили COVID-19, стало известно в пятницу.

"С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем и госпожи Мелании Трамп заболевании коронавирусной инфекцией. Уверен, что в самые короткие сроки Вы победите эту болезнь и полностью выздоровеете, Вам вновь будет сопутствовать благополучие и Вы продолжите ответственную государственную деятельность", — говорится в письме Мирзиёева.

Глава государства пожелал всей семье Трамп крепкого здоровья, спокойствия и новых сил.

Между тем накануне глава Белого дома опубликовал видеообращение, в котором рассказал об улучшении здоровья и скором возвращении к работе. По его словам, когда он только прибыл в больницу, то чувствовал себя не очень хорошо, однако сейчас ему уже лучше.