Абитуриентов, набравших на вступительных 189 баллов, перевели на "бюджет"

Напомним, что в день объявления итогов тестирования одной из самых обсуждаемых тем стала несправедливость, связанная с тем, что учащиеся набрали максимальный балл, но были рекомендованы к зачислению только на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекских абитуриентов, показавших на вступительных испытаниях максимальный результат (189 баллов), перевели на бюджетную основу.

До этого они были рекомендованы к зачислению лишь на платной основе, однако результаты были пересмотрены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист Хушнудбек Худайбердиев.

Telegram / Xushnudbek.uz Абитуриент, подавший заявление на поступление в Ташкентский государственный юридический университет, после пересмотра результатов теста рекомендован к обучению на грантовой основе

Отметим, что ранее возникла несправедливость, связанная с поступлением в вузы: абитуриенты, которые набрали 189 баллов, не смогли попасть на бюджет. То есть, поступление в вузы республики не гарантировал даже 100% результат.

Как тогда заявили в Государственном центре тестирования, согласно постановлению правительства от 13 октября 2008 года, победители республиканских и международных конкурсов и олимпиад зачисляются в вузы без вступительных на грантовой основе, и получилось так, что в ряде вузов все бюджетные места были заполнены именно такими абитуриентами.

Однако Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что в таком случае должны быть выделены отдельные места для олимпиадников и дополнительные места для бюджетников, показавших высокий балл на вступительных испытаниях.

В ГЦТ отметили, что сейчас активно решают этот вопрос.