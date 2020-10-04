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Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте

Абитуриентов, набравших на вступительных 189 баллов, перевели на "бюджет"

AFP / YURI KORSUNTSEV
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201004/15110067/Abiturientov-nabravshikh-na-vstupitelnykh-189-ballov-pereveli-na-byudzhet.html

Напомним, что в день объявления итогов тестирования одной из самых обсуждаемых тем стала несправедливость, связанная с тем, что учащиеся набрали максимальный балл, но были рекомендованы к зачислению только на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекских абитуриентов, показавших на вступительных испытаниях максимальный результат (189 баллов), перевели на бюджетную основу.

До этого они были рекомендованы к зачислению лишь на платной основе, однако результаты были пересмотрены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист Хушнудбек Худайбердиев. 

Telegram / Xushnudbek.uz
Абитуриент, подавший заявление на поступление в Ташкентский государственный юридический университет, после пересмотра результатов теста рекомендован к обучению на грантовой основе

Отметим, что ранее возникла несправедливость, связанная с поступлением в вузы: абитуриенты, которые набрали 189 баллов, не смогли попасть на бюджет. То есть, поступление в вузы республики не гарантировал даже 100% результат. 

Абитуриенты сдают вступительные экзамены на стадионе Пахтакор
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Почему абитуриент не поступил в вуз, набрав более 206 баллов — ответ ГЦТ

Как тогда заявили в Государственном центре тестирования, согласно постановлению правительства от 13 октября 2008 года, победители республиканских и международных конкурсов и олимпиад зачисляются в вузы без вступительных на грантовой основе, и получилось так, что в ряде вузов все бюджетные места были заполнены именно такими абитуриентами. 

Однако Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что в таком случае должны быть выделены отдельные места для олимпиадников и дополнительные места для бюджетников, показавших высокий балл на вступительных испытаниях.

В ГЦТ отметили, что сейчас активно решают этот вопрос. 

Теги:
Узбекистан, вступительные экзамены, абитуриенты, вузы



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