Абитуриентов, набравших на вступительных 189 баллов, перевели на "бюджет"

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекских абитуриентов, показавших на вступительных испытаниях максимальный результат (189 баллов), перевели на бюджетную основу.
До этого они были рекомендованы к зачислению лишь на платной основе, однако результаты были пересмотрены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист Хушнудбек Худайбердиев.
Отметим, что ранее возникла несправедливость, связанная с поступлением в вузы: абитуриенты, которые набрали 189 баллов, не смогли попасть на бюджет. То есть, поступление в вузы республики не гарантировал даже 100% результат.
Как тогда заявили в Государственном центре тестирования, согласно постановлению правительства от 13 октября 2008 года, победители республиканских и международных конкурсов и олимпиад зачисляются в вузы без вступительных на грантовой основе, и получилось так, что в ряде вузов все бюджетные места были заполнены именно такими абитуриентами.
Однако Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что в таком случае должны быть выделены отдельные места для олимпиадников и дополнительные места для бюджетников, показавших высокий балл на вступительных испытаниях.
В ГЦТ отметили, что сейчас активно решают этот вопрос.