Назван "самый опасный предмет" для защиты от COVID-19

Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 34,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более миллиона пациентов умерли.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, так как многие люди используют ее неправильно.

"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман", — заявила терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, затем этими же руками люди трогают лица, после чего снова надевают ту же маску, приходят домой, где в тепле и влаге вирус еще больше активизируется.

Специалист отметила, что это очень опасно.

Медик напомнила правила пользования маской: носить ее следует не более 2 часов, снимать, не касаясь лица, после чего выбросить в герметичном пакете.

По мнению доктора, не стоит забывать и о других мерах предосторожности: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, доставленные курьерской службой, а также помнить про одежду и обувь — на них также можно "принести" вирус домой.