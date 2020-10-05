Как скоро человек, переболевший COVID-19, может вновь им заболеть — ученые

Наблюдения за пациентами, справившимися с недугом, показывают, что в течение трех-четырех месяцев у них снижаются антитела вплоть до полного исчезновения.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. У переболевшего COVID-19 человека иммунитет к вирусу продержится полгода. Об этом заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

По его словам, исследования показали, что в течение трех-четырех месяцев после выздоровления у пациентов начинает снижаться количество антител в организме. Затем они вовсе исчезают, и иммунитет к коронавирусу пропадает.

"Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", — заявил Чепурнов в интервью порталу Ura.ru.

Что касается выработки коллективного иммунитета, то здесь вирусолог придерживается пессимистичных взглядов.

По мнению специалиста, если раньше были надежды, что его удастся сформировать с помощью массовой вакцинации или же переболевания, то теперь стало понятно, что это невозможно.

Ранее Чепурнов сделал прогноз относительно длительности ограничительных мер в России. Он отметил, что жить в подобном режиме россиянам предстоит еще год или два.

Вирусолог убежден, что задумываться об отказе от введенных мер можно только тогда, когда ученые полностью освоят вакцинацию.