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Сенат обвинил "Узбекистон темир йуллари" и UzAirports в препятствии конкуренции

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15120140/Senat-obvinil-AO-Uzbekiston-temir-yullari-v-sderzhivanii-konkurentsii.html

Также сенаторы отметили, что компании мало предпринимают усилий по развитию транспортной отрасли республики и не заинтересованы в повышении эффективности своей деятельности.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Антимонопольном комитете в форме видеоконференцсвязи состоялось заседание комитета Сената по бюджету и экономическим реформам.

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В ходе обсуждалась реализация закона "О конкуренции" крупнейшими акционерными обществами такими, как Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, "Узбекистон темир йуллари" и "Узметкомбинат".

В частности, сенаторы остановились на деятельности АО "Узбекистон темир йуллари". 

Отмечалось, что существует ряд факторов, препятствующих развитию конкурентной среды в железнодорожной сфере.

Сенаторы выделили основные формы ограничения конкуренции, которые используются в системе АО "Узбекистон темир йуллари":

  • прямые договоры обществом заключены всего с четыремя экспедиторскими организациями;
  • деятельность других экспедиторов организованы только через эти организации, что создает неравенство для участников на рынках товаров, финансов и услуг.
"В результате чрезмерного регулирования доступа к вокзалам в системе оказания населению государственных услуг, усиления бюрократических принципов не применяется международная практика, позволяющая в высокой степени использовать возможности самообеспечения вокзалов", — говорится на сайте Сената.

Подчеркивалось также, что из-за отсутствия конкуренции на внутреннем рынке компания не заинтересована в повышении качества услуг и применении гибкой тарифной политики.

"Наличие неспециализированных активов в АО "Узбекистон темир йуллари" ограничивает возможность привлечения больших объемов финансирования, необходимых для реализации проектов по развитию железнодорожной промышленности. В то же время в АО "Узбекистон темир йуллари" сегодня слабая система применения цифровой продукции, которая создает очень много удобств для клиентов", — отметили в Сенате.

Кроме того, участники заседания обратили внимание на то, что сегодня наблюдается дефицит вагонов, а свыше 80% из тех, которые в ходу, уже давно изношены — они находятся в эксплуатации более 30 лет.

Сенаторы раскритиковали в том числе деятельность Uzbekistan Airports

Помимо АО "Узбекистон темир йуллари", также проанализировали деятельность АО Uzbekistan Airports и пришли к выводу, что компания также тормозит развитие конкуренции воздушного транспорта на внутреннем и внешнем рынках.

"Uzbekistan Airports как единственная национальная компания, выполняющая региональные и международные полеты в условиях отсутствия конкуренции, не заинтересована в повышении эффективности деятельности компании", — добавили в Сенате.

В частности, с 2010 года количество полетов компании увеличилось на 15%, что очень мало. Также из-за небольшого количества воздушных судов нет возможности осваивать новые маршруты, увеличивать количество полетов и повышать эффективность UzAirports.

Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Отмечалось, что компания отказывается рассматривать систему грузоперевозок как дополнительный источник дохода, что также тормозит развитие.

"Доля грузовых перевозок в общем объеме оказанных услуг составляет 0,03%, что значительно ниже мирового показателя 35% и свидетельствует о недостаточном использовании потенциала грузоперевозок", — пояснили в Сенате.

Из других минусов, которые отмечались в ходе заседания: сложная система выбора класса полета (пассажиры попросту не осведомлены о важных условиях приобретаемых услуг), а также недостаточная оснащенность аэропортов современным специализированным оборудованием (это снижает привлекательность аэропортов как партнеров).

Теги:
Uzbekistan airports, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистон темир йуллари



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