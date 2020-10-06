В Узбекистане усилят защиту прав женщин и обеспечение гендерного равенства

Ранее в ГУВД столицы привели статистику, согласно которой в Ташкенте от домашнего насилия страдают четыре женщины в день.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В ряд законов Узбекистана внесли поправки, направленные на достижение гендерного равенства и дополнительную защиту женщин от насилия и притеснений.

Один из них — ЗРУ–640 — был опубликован в газете "Народное слово".

Гендерное равенство теперь законодательно закреплено

В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за заведомо незаконный отказ в трудоустройстве или увольнение:

беременной женщины;

лица, осуществляющего уход за ребенком, – вне зависимости от его пола.

До сегодняшнего дня наказание в виде штрафа в размере до 25 БРВ или лишение определенного права до 3 лет либо исправительные работы до 3 лет применялось за отказ в приеме на работу или увольнение с работы по мотивам беременности или ухода за ребенком по отношению только к женщине.

В Ташкенте от домашнего насилия страдают четыре женщины в день — статистика >>

Теперь, с учетом того что уход за ребенком могут осуществлять также и мужчины – отцы или усыновители, опекуны, - данная статья относится и к ним.

Усилена защита прав женщин

В Кодекс об административной ответственности введена ответственность за невыполнение требований охранного ордера. Нарушителю – лицу, совершившему притеснение или насилие либо склонному к их совершению, - придется выплатить штраф в размере от 1 до 3 БРВ или же ему предстоит до 15 суток административного ареста.

Лицам, притеснявшим или совершившим насилие по отношению к женщинам во время действия охранного ордера или иной определенный им период:

не выдается разрешение на приобретение гражданского оружия, – если ордером предусмотрен соответствующий запрет;

запрещено хранение и ношение гражданского оружия вместе с боеприпасами, которое изымается органами Национальной гвардии.

Кроме того, подача исков в суды о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, освобождена от уплаты госпошлины.

Закон "О защите женщин от притеснения и насилия" был принят год назад.

Меры предупреждения, выявления и пресечения случаев притеснения и насилия включают: профилактическую беседу, выдачу охранного ордера, размещение в специальные реабилитационные центры, прохождение коррекционных программ по изменению насильственного поведения.