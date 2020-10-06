17:02 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск

Кыргызстан трясет: подземные толчки у соседей ощутили в Узбекистане

© AFP 2018 / CHRISTIAN MIRANDA
Общество
Получить короткую ссылку
178 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15123558.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15123682/Kyrgyzstan-tryaset-zemletryasenie-u-sosedey-oschutili-v-Uzbekistane.html

Эпицентр землетрясения находилcя в 360 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое было зафиксировано в Кыргызстане.

"Шестого октября в 13.12 по ташкентскому времени (в 08.12 по Гринвичу) произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 39,89 градуса северной широты; 73,08 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,5. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган: 171 км, 2 балла;

  • Андижан: 117 км, 3 балла;

  • Фергана: 123 км, 3 балла.

В других регионах республики сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Теги:
МЧС, Узбекистан, Кыргызстан, землетрясение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться