Кыргызстан трясет: подземные толчки у соседей ощутили в Узбекистане

Эпицентр землетрясения находилcя в 360 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое было зафиксировано в Кыргызстане.

"Шестого октября в 13.12 по ташкентскому времени (в 08.12 по Гринвичу) произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 39,89 градуса северной широты; 73,08 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,5. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган: 171 км, 2 балла;

Андижан: 117 км, 3 балла;

Фергана: 123 км, 3 балла.

В других регионах республики сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.