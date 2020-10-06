Узбекистан с 6 октября ввел ограничения на въезд для кыргызстанцев

При этом граждане Узбекистана могут беспрепятственно попасть на территорию соседней республики.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан ввел ограничения на въезд в республику для граждан Кыргызстана и третьих стран.

Данные меры вступили в силу с сегодняшнего дня, 6 октября.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы республики.

"При этом граждане КР, находящиеся на территории Узбекистана, могут выехать из страны, а граждане РУз, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что введенные ограничения не касаются грузоперевозок — они осуществляются без препятствий.

Напомним: режим охраны границ с Кыргызстаном, где произошли столкновения демонстрантов с силовиками, осуществляется в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств.

Ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная. Однако режим работы погранпостов может измениться, предупредили погранслужбе.