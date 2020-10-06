Учителя из РФ проверят узбекских педагогов и школьников на знание русского языка

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Ташкент прибыла группа преподавателей русского языка и литературы, которые проверят знания у педагогов и учащихся старших классов местных школ.
- В Узбекистан прибыл 31 преподаватель-русист для тестирования местных учителей и школьников© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Узбекистан прибыл 31 преподаватель-русист для тестирования местных учителей и школьников© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- В Узбекистан прибыл 31 преподаватель-русист для тестирования местных учителей и школьников
- В Узбекистан прибыл 31 преподаватель-русист для тестирования местных учителей и школьников© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Визит проходит в рамках проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и Государственным педагогическим университетом имени Герцена.
Отмечается, что всего в группу вошел 31 преподаватель из России.
Специалисты прибыли в узбекскую столицу сегодня, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проект призван популяризировать и поспособствовать развитию системы преподавания русского языка в республике.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.
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Власти республики намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров. Именно с этой целью российские педагоги и прибыли в Ташкент.