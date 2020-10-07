15:32 07 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск

Когда возобновят полеты между Узбекистаном и Таджикистаном — ответили в Душанбе

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
100102
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/07/15130099.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15130151/Kogda-vozobnovyat-polety-mezhdu-Uzbekistanom-i-Tadzhikistanom--otvetili-v-Dushanbe.html

Таджикская сторона приостановила международное авиасообщение с 20 марта в связи со вспышкой вируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Правительство Таджикистана рассматривает возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом.

Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Аэропорт Астаны
© Sputnik / Алексей Бабушкин
Казахстан с 5 октября приостановит возобновление авиасообщения

Между тем он не стал сообщать конкретную дату, когда могут возобновиться перелеты между двумя республиками.

Таджикистан приостановил полеты на свою территорию с 20 марта, ссылаясь на опасность распространения COVID-19. После приостановки было проведено несколько спецрейсов для доставки граждан Таджикистана и гуманитарной помощи в страну.

Позднее республика открывала свои воздушные границы для граждан Узбекистана, однако затем снова закрыла.

Сейчас также активно обсуждается вопрос восстановления воздушного сообщения между Россией и Узбекистаном. Ранее сообщалось, что власти России не исключают возможности возобновления полетов в Ташкент уже в октябре.

Узбекская сторона, в свою очередь, допускала открытие границ в сентябре в случае стабильной эпидемиологической обстановки в республике.

Однако точная дата так до сих пор не определена.

Теги:
полеты, Самолет, Узбекистан, Таджикистан, Авиасообщение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео
Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться