Когда возобновят полеты между Узбекистаном и Таджикистаном — ответили в Душанбе

Таджикская сторона приостановила международное авиасообщение с 20 марта в связи со вспышкой вируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Правительство Таджикистана рассматривает возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом.

Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Между тем он не стал сообщать конкретную дату, когда могут возобновиться перелеты между двумя республиками.

Таджикистан приостановил полеты на свою территорию с 20 марта, ссылаясь на опасность распространения COVID-19. После приостановки было проведено несколько спецрейсов для доставки граждан Таджикистана и гуманитарной помощи в страну.

Позднее республика открывала свои воздушные границы для граждан Узбекистана, однако затем снова закрыла.

Сейчас также активно обсуждается вопрос восстановления воздушного сообщения между Россией и Узбекистаном. Ранее сообщалось, что власти России не исключают возможности возобновления полетов в Ташкент уже в октябре.

Узбекская сторона, в свою очередь, допускала открытие границ в сентябре в случае стабильной эпидемиологической обстановки в республике.

Однако точная дата так до сих пор не определена.