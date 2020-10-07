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Какие льготы положены многодетным семьям в Узбекистане

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15130721/Kakie-lgoty-polozheny-mnogodetnym-semyam-v-Uzbekistane.html

В республике многодетной считается семья, в которой на содержании находятся четыре и более несовершеннолетних ребенка.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана рассказали, какие льготы положены многодетным семьям в республике и какие социальные гарантии для них действуют.

Жилье

  • Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут покупать жилье в многоквартирных домах по льготному кредиту, жилье (квартиру) в доступных домах, выделяемых трудовым мигрантам и женщинам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Источник дохода

  • Для многодетных родителей хокимы районов и городов устанавливают, а организации резервируют минимальное количество рабочих мест с гибким графиком, позволяющим сочетать семейные и трудовые обязанности.
  • Если в домохозяйстве есть необходимые условия, включая наличие земельного участка, многодетным семьям могут бесплатно предоставлять крупный рогатый скот.
  • Многодетные семьи, потерявшие кормильца, освобождаются от уплаты земельного налога c физических лиц.
  • При реализации предпринимательских проектов многодетным семьям предоставляется финансовая помощь за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Дети

  • Мальчики и девочки из многодетных семей могут воспользоваться льготами при поступлении в государственные дошкольные образовательные учреждения.
  • Одаренные дети из многодетных семей получают финансовую и моральную поддержку по решениям Межведомственных советов по делам молодежи Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Их обеспечивают единой школьной формой, основными видами учебных принадлежностей, художественной литературой. Кроме того, предусмотрены: подписка на детские газеты и журналы; организация отдыха в республиканских лагерях; покрытие расходов на путешествия по стране.

Теги:
семья, льгота, льготы, Узбекистан, многодетные семьи



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