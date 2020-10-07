Какие льготы положены многодетным семьям в Узбекистане

В республике многодетной считается семья, в которой на содержании находятся четыре и более несовершеннолетних ребенка.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана рассказали, какие льготы положены многодетным семьям в республике и какие социальные гарантии для них действуют.

Жилье

Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут покупать жилье в многоквартирных домах по льготному кредиту, жилье (квартиру) в доступных домах, выделяемых трудовым мигрантам и женщинам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Источник дохода

Для многодетных родителей хокимы районов и городов устанавливают, а организации резервируют минимальное количество рабочих мест с гибким графиком, позволяющим сочетать семейные и трудовые обязанности.

Если в домохозяйстве есть необходимые условия, включая наличие земельного участка, многодетным семьям могут бесплатно предоставлять крупный рогатый скот.

Многодетные семьи, потерявшие кормильца, освобождаются от уплаты земельного налога c физических лиц.

При реализации предпринимательских проектов многодетным семьям предоставляется финансовая помощь за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Дети

Мальчики и девочки из многодетных семей могут воспользоваться льготами при поступлении в государственные дошкольные образовательные учреждения.

Одаренные дети из многодетных семей получают финансовую и моральную поддержку по решениям Межведомственных советов по делам молодежи Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Их обеспечивают единой школьной формой, основными видами учебных принадлежностей, художественной литературой. Кроме того, предусмотрены: подписка на детские газеты и журналы; организация отдыха в республиканских лагерях; покрытие расходов на путешествия по стране.