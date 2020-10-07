В Фергане ночью ощутили землетрясение, которое произошло в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о землетрясении, которое произошло ночью на территории Таджикистана.
Подземные толчки ощутили жители Ферганы в 23.38 по ташкентскому времени.
"Координаты: 39,16 градуса северной широты; 71,34 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 295 км в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.
Накануне жители Ферганской долины также ощутили подземные толчки. Их сила не превышала 3 баллов.