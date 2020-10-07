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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Фергане ночью ощутили землетрясение, которое произошло в Таджикистане

МЧС Узбекисана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15130737/V-Fergane-nochyu-oschutili-zemletryasenie-kotoroe-proizoshlo-v-Tadzhikistane.html

Эпицентр землетрясения находилcя в 295 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил о землетрясении, которое произошло ночью на территории Таджикистана.

Подземные толчки ощутили жители Ферганы в 23.38 по ташкентскому времени.

"Координаты: 39,16 градуса северной широты; 71,34 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 295 км в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

Накануне жители Ферганской долины также ощутили подземные толчки. Их сила не превышала 3 баллов.

Теги:
Фергана, Таджикистан, землетрясение



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