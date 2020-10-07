В Фергане ночью ощутили землетрясение, которое произошло в Таджикистане

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Шавкат Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения — что он пожелал Свои пожелания узбекский лидер выразил во время сегодняшнего телефонного разговора. Беседа, как отмечается, прошла в традиционно теплой и дружеской атмосфере. 763

Скончался известный актер дубляжа С 1982 по 2012 Арсен Исмаилов руководил работой кафедры по сценическому движению и фехтованию в государственном институте искусств и культуры Узбекистана. 1