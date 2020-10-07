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Баходир Юсупалиев

Назначен глава Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья

Министерство здравоохранения Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15138501/Naznachen-glava-Sluzhby-sanepidblagopoluchiya-i-obschestvennogo-zdorovya.html

Указанное ведомство было создано вместо упраздненных Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и их территориальных подразделений.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Баходира Юсупалиева заместителем министра здравоохранения — руководителем Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщили в пресс-службе Минюста.

Это ведомство было создано вместо упраздненных Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия (его возглавлял Юсупалиев), Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и их территориальных подразделений.

"Постановлением президента Баходир Кахраманович Юсупалиев назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан — начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения РУз", — говорится в публикации на Telegram-канале.

В числе функций указанной службы — работа совместно с Минздравом и хокимиятами по лечению пациентов с COVID-19 и снижению риска передачи вируса от них.

Теги:
постановление, Баходир Юсупалиев, Узбекистан, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья



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