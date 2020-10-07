Назначен глава Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья

Указанное ведомство было создано вместо упраздненных Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и их территориальных подразделений.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Баходира Юсупалиева заместителем министра здравоохранения — руководителем Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщили в пресс-службе Минюста.

Это ведомство было создано вместо упраздненных Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия (его возглавлял Юсупалиев), Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и их территориальных подразделений.

"Постановлением президента Баходир Кахраманович Юсупалиев назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан — начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения РУз", — говорится в публикации на Telegram-канале.

В числе функций указанной службы — работа совместно с Минздравом и хокимиятами по лечению пациентов с COVID-19 и снижению риска передачи вируса от них.