Чем следует питаться во время пандемии, а от чего нужно отказаться — советы врача

В этот тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В период пандемии рекомендуется убрать из своего рациона фастфуд, консервы и жареную пищу.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

По ее словам, такая еда оказывает пагубное влияние на иммунитет, который и так может быть ослаблен на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации вокруг.

"От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", — пояснила Ненастина.

По мнению доктора, чтобы улучшить иммунитет, стоит обратить внимание на овощи и салатную зелень. Именно в них находится достаточное количество витаминов и минералов, которые так важно сейчас получать организму.

Кроме того, очень важно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, добавила специалист.

"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", — отметила Ненастина.

Еще немаловажно пить побольше жидкостей, добавила врач. И главный совет — по возможности избегать стрессов и вести настолько активный образ жизни (больше двигаться и дышать свежим воздухом) насколько это возможно в нынешних условиях.