13:31 10 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Тонированное стекло автомобиля

В Узбекистане снижена стоимость тонировки стекол на автомобили

© CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
235 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201010/15155472/V-Uzbekistane-snizhena-stoimost-tonirovki-stekol-na-avtomobili.html

Для физических лиц тариф за услугу затемнения задних боковых окон легковых машин категорий М1, N1 и N2 теперь равен пятикратному размеру БРВ.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Постановлением правительства, цена за тонировку стекол легковых машин снизилась в два раза. Соответствующий документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с распоряжением, стоимость затемнения задних боковых окон автомобилей категорий М1, N1 и N2 теперь равна пятикратному размеру БРВ для физических лиц — 1 млн 115 тысяч сумов. Прежде услуга оценивалась в 10 БРВ — 2 млн 230 тысяч сумов).

Для юридических лиц тариф остался прежним: он равен десятикратному размеру БРВ — 2 млн 230 тысяч сумов.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Опять: в Узбекистане планируют изменить штрафы за тонировку

Напомним: ранее партия "Миллий тикланиш" предложила отменить плату за тонировку стекол ради экологии. В политической организации отметили, что таким образом водители будут реже использовать автомобильные кондиционеры и, как следствие, меньше расходовать топливо. Это приведет к снижению выброса вредных веществ в окружающую среду.

Теги:
Постановление, автомобилисты, автомобили, тонировка, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лекарство для души: необычные картины египетской художницы
Почему экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую ищет МВД России — видео
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться