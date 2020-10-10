В Узбекистане снижена стоимость тонировки стекол на автомобили

Для физических лиц тариф за услугу затемнения задних боковых окон легковых машин категорий М1, N1 и N2 теперь равен пятикратному размеру БРВ.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Постановлением правительства, цена за тонировку стекол легковых машин снизилась в два раза. Соответствующий документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с распоряжением, стоимость затемнения задних боковых окон автомобилей категорий М1, N1 и N2 теперь равна пятикратному размеру БРВ для физических лиц — 1 млн 115 тысяч сумов. Прежде услуга оценивалась в 10 БРВ — 2 млн 230 тысяч сумов).

Для юридических лиц тариф остался прежним: он равен десятикратному размеру БРВ — 2 млн 230 тысяч сумов.

Напомним: ранее партия "Миллий тикланиш" предложила отменить плату за тонировку стекол ради экологии. В политической организации отметили, что таким образом водители будут реже использовать автомобильные кондиционеры и, как следствие, меньше расходовать топливо. Это приведет к снижению выброса вредных веществ в окружающую среду.