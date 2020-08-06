Партия "Миллий тикланиш" предложила отменить плату за тонировку ради экологии

Отмена установленных платежей за тонировку автомобильных стекол повлияет на экологию: водители будут реже использовать автомобильные кондиционеры и, как следствие, меньше расходовать топливо, соответственно снизится выброс вредных веществ в окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" выступила в предложением об отмене разрешения и платы за тонировку стекол, сообщили в пресс-службе политической партии.

В "Миллий тикланиш" это заявление объясняют необходимостью создания комфортных условий для соотечественников. По информации пресс-службы партии, отмена установленных платежей за тонировку автомобильных стекол повлияет на экологию: водители будут реже использовать автомобильные кондиционеры и, как следствие, меньше расходовать топливо, соответственно снизится выброс вредных веществ в окружающую среду.

Напомним, год назад постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

С 5 августа 2019 года физлица и юридические лица могут устанавливать тонировку боковых, задних окон на год за 10 базовых расчетных величин (2 млн 230 тысяч сумов).

А юридические лица иностранных государств за 20 БРВ (4 млн 460 тысяч сумов).

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Чтобы снизить стоимость этих платежей фракция партии "Миллий тикланиш" в Законодательной палате и депутатская группа партии в Кенгаше народных депутатов Мирзо-Улугбекского района подготовили предложение о внесении в Кабинет министров соответствующих изменений в постановление правительства №646 от 2 августа 2020 года "О дополнительных мерах по регулированию использования тонированных оконных автотранспортных средств".

А тем временем в ГУВД Ташкента сообщили, что с 5 августа в нижеуказанных МРЭО УБДД начался процесс выдачи разрешений на затемнение стекол транспортных средств в установленном порядке:

Мирабадский район, ул. Бешкент, дом 45 (Файзабад) – для Шайхантахурского, Мирабадского и Бектемирского районов;

Юнусабадский район, ул. О. Зокирова, дом 2 – для Алмазарского и Юнусабадского районов;

Чиланзарский район, ул. Бунёдкор, дом 118А – для Учтеписнкого и Чиланзарского районов;

Мирабадский район, ул. Водил, дом 53 – для Мирабадского и Мирзо-Улугбекского районов.

При этом в ГУВД напомнили, что обращаться по указанным адресам можно только с полным соблюдением правил карантина, имея при себе оригинал паспорта и оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства.