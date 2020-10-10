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Как защитить организм от COVID-19 пациентам с онкологией — ответ эксперта

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201010/15156814/Kak-zaschitit-organizm-ot-COVID-19-patsientam-s-onkologiey--otvet-eksperta.html

Эксперт отметила, что рак и процедуры по его лечению могут на время ослабить иммунитет. Однако после окончания терапии иммунная система у большинства пациентов вновь восстанавливается.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сотрудник отдела по борьбе с коронавирусной инфекцией Наргиза Нуруллаева объяснила, каким образом граждане с онкологическими заболеваниями могут предостеречь себя от заражения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Эксперт отметила, что рак и процедуры по его лечению могут на время ослабить иммунитет. Однако после окончания терапии иммунная система у большинства пациентов вновь восстанавливается.

Также Наргиза Нуруллаева подчеркнула, что самым эффективным способ защиты организма от COVID-19 на фоне заболевания онкологией является сохранение социальной дистанции ​​и соблюдение основных правил личной гигиены.

К тому же специалист порекомендовала обратиться за консультацией к лечащему врачу в случае, когда риск развития COVID-19 во время лечения злокачественных новообразований достаточно высок. 

Теги:
онкология, коронавирус, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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