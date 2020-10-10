Как защитить организм от COVID-19 пациентам с онкологией — ответ эксперта

Эксперт отметила, что рак и процедуры по его лечению могут на время ослабить иммунитет. Однако после окончания терапии иммунная система у большинства пациентов вновь восстанавливается.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сотрудник отдела по борьбе с коронавирусной инфекцией Наргиза Нуруллаева объяснила, каким образом граждане с онкологическими заболеваниями могут предостеречь себя от заражения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Эксперт отметила, что рак и процедуры по его лечению могут на время ослабить иммунитет. Однако после окончания терапии иммунная система у большинства пациентов вновь восстанавливается.

Также Наргиза Нуруллаева подчеркнула, что самым эффективным способ защиты организма от COVID-19 на фоне заболевания онкологией является сохранение социальной дистанции ​​и соблюдение основных правил личной гигиены.

К тому же специалист порекомендовала обратиться за консультацией к лечащему врачу в случае, когда риск развития COVID-19 во время лечения злокачественных новообразований достаточно высок.