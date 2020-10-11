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В Узбекистане можно будет отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Правительство республики утвердило положение о единой национальной системе доставки, подтверждения доставки, хранения и учета корреспонденции, отправленной государственными органами и организациями.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы смогут отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн. Как сообщили в пресс-службе Минюста республики, правительство утвердило соответствующее положение.

Госорганы и организации будут направлять через единую национальную систему: 

  • письма на имя юридических и физических лиц, в том числе ответы на их обращения;
  • платежные уведомления и извещения;
  • повестки, судебные извещения и процессуальные документы;
  • результаты оказания государственных услуг;
  • решения о привлечении к штрафу за совершение административного правонарушения.

Информацию о каждом отправлении можно будет отслеживать в режиме онлайн. Оператором единой национальной системы, в соответствии с документом, является АО "Узбекистон почтаси".

На совещании в понедельник президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости проведения реформ в почтовой отрасли — чтобы превратить ее в сферу, приносящую доход. 

На сегодня в системе АО "Узбекистон почтаси" действуют более двух тысяч отделений, расположенных по всей стране, трудятся семь тысяч работников.

Теги:
постановление, "Узбекистон почтаси", почта, Узбекистан



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