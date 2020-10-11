В Узбекистане можно будет отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистанцы смогут отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн. Как сообщили в пресс-службе Минюста республики, правительство утвердило соответствующее положение.
Госорганы и организации будут направлять через единую национальную систему:
- письма на имя юридических и физических лиц, в том числе ответы на их обращения;
- платежные уведомления и извещения;
- повестки, судебные извещения и процессуальные документы;
- результаты оказания государственных услуг;
- решения о привлечении к штрафу за совершение административного правонарушения.
Информацию о каждом отправлении можно будет отслеживать в режиме онлайн. Оператором единой национальной системы, в соответствии с документом, является АО "Узбекистон почтаси".
На совещании в понедельник президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости проведения реформ в почтовой отрасли — чтобы превратить ее в сферу, приносящую доход.
На сегодня в системе АО "Узбекистон почтаси" действуют более двух тысяч отделений, расположенных по всей стране, трудятся семь тысяч работников.