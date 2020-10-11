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Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 октября

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (901)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201011/15162029/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-11-oktyabrya.html

Болезнь победили еще 263 человека, всего — 57 967. Показатель выздоровления составляет 95 процентов.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 241 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 61 017

Победили болезнь еще 263 человека, всего — 57 967. Показатель выздоровления составляет 95 процентов.

На лечении находятся 2 545 пациентов.

Жертвами COVID-19 стали еще трое зараженных, общее число умерших — 505.

Новое оборудование

Европейский союз передал Узбекистану мобильные установки для обеззараживания воздуха в медицинских и лабораторных помещениях при помощи импульсного ультрафиолетового света. 

Общая стоимость оборудования — около 100 тысяч евро. Его передали Центру подготовки специалистов по радиационной безопасности республики.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Всемирная организация здравоохранения продолжает фиксировать актирекорды по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, всего выявлено 37 109 851 инфицированных (плюс 347 526 за сутки). Скончались в общей сложности 1 070 355 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (901)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, статистика, коронавирус, Узбекистан



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